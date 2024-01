Köln. Die deutschen Handballer haben es selbst in der Hand: Gewinnen sie am Mittwoch gegen Kroatien, stehen sie am Freitag im EM-Halbfinale.

Johannes Golla war schon immer gut darin, Dinge abzuhaken und nach vorne zu schauen. Das tat er auch am Dienstag in Köln, als er noch einmal über den 35:28-Erfolg gegen Ungarn berichten sollte. Der Kapitän der deutschen Handballer reflektierte also den Montagabend, diesen wichtigen Erfolg im dritten Hauptrundenspiel der Heim-EM, der alle Hoffnungen auf die Halbfinalteilnahme am Leben hielt. Von der harten Arbeit in der Abwehr, aber auch von der verbesserten Offensive gegenüber dem enttäuschenden 22:22 gegen Österreich zuvor. Von der Begeisterung von den Zuschauerrängen, die nun auch auf den finalen Hauptrundenspieltag hinübergerettet werden konnte.