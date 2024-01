Melbourne. Alexander Zverev setzt sich im spektakulären Achtelfinale gegen den Briten Cameron Norrie durch und ist dem Finale nun einen Schritt näher.

Olympiasieger Alexander Zverev hat nach einem packenden Krimi über fünf Sätze das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der Hamburger besiegte seinen „Lieblingsgegner“ Cameron Norrie aus Großbritannien am Montag nach einem vierstündigen Kraftakt mit 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) und zeigte sich auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel in Melbourne erneut wackelig, aber nervenstark.

Im Viertelfinale droht Zverev nun ein Aufeinandertreffen mit dem spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz, der parallel sein Achtelfinale gegen den Serben Miomir Kecmanovic bestritt. Gegen Wimbledonsieger Alcaraz war die deutsche Nummer eins im vergangenen Herbst im Viertelfinale der US Open ausgeschieden. „Das wird nochmal ’ne Nummer schwerer, aber ich bin bereit dafür“, sagte Zverev erleichtert nach der Partie im Eurosport-Interview mit Boris Becker.

Australian Open: Zverev wackelt im zweiten Satz

Gegen Norrie hatte Zverev vor der Partie eine makellose Bilanz von vier Siegen und 8:0 Sätzen, am Montag kam er gut ins Spiel und breakte die Nummer 22 der Welt im ersten Satz entscheidend zum 6:5. Nach einem Leistungsabfall im zweiten Satz schwankte das Momentum in der Partie hin und her. Im Match-Tiebreak des fünften Satzes zeigte sich Zverev dann mit dem längeren Atem und nutzte seinen ersten Matchball zum Sieg und zum dritten Viertelfinaleinzug in Melbourne in seiner Karriere.

Alexander Zverev besiegte Cameron Norrie bei den Australian Open am Montag im fünften Satz. © AFP | Martin Keep

Pro-Palästina-Protest sorgt für Spielunterbrechung

Während des dritten Durchgangs musste das Spiel wegen einer Protest-Aktion einer Zuschauerin für wenige Minuten unterbrochen werden. Die maskierte Frau hatte zahlreiche Blätter mit der Aufschrift „Free Palestine“ auf das Spielfeld geworfen. Während die Papiere aufgesammelt wurden, wurde die Frau unter großem Applaus des Publikums von weiteren Zuschauern abgeführt. Die Partie konnte wenige Minuten später fortgesetzt werden.

Von der Tribüne hinter Zverev hatte eine Frau Flugblätter mit der Aufschrift „Free Palestine“ auf den Platz geworfen. © AFP | WILLIAM WEST

Australian Open 2024: Zverev hält die Spannung hoch

Zverev war in Melbourne nur mühsam ins Turnier gekommen, bereits in der zweiten Runde stand er gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein am Rande des Ausscheidens. Als Weltranglistensechster zählte der Hamburger Down Under eigentlich zum erweiterten Favoritenkreis - für eine Titelchance muss er sich aber deutlich steigern. (mit SID)