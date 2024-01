Kitzbühel. Der Franzose Cyprien Sarrazin dominiert die Hahnenkamm-Rennen auf der Streif. Die deutschen Skifahrer enttäuschen in Kitzbühel.

Kitzbühel. In den Tagen vor diesem Hahnenkammrennen war viel die Rede von der besten Abfahrt auf der Streif. Es ist keine Stilfrage; nein, wer hier in Kitzbühel gewinnen will, muss gnadenlos die Grenzen ausreizen. Das Spiel mit dem Feuer wagen, eher brachial als elegant fahren. Vor 20 Jahren hatte sich Stephan Eberharter in die Kitzbühel-Annalen gebolzt, als er mit mehr als einer Sekunde Vorsprung die Konkurrenz distanzierte. Ob das, was nun Cyprien Sarrazin am Samstag bot, besser war oder nur fast so gut, mag der Betrachter selbst entscheiden. Aber fortan wird Eberharter jedenfalls nicht mehr allein über perfekte Streif-Abfahrten referieren müssen.