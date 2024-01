Wengen. Die deutschen Ski-Asse erleben in Wengen ein Debakel. Abfahrer Thomas Dreßen wird emtional: Er bangt um Kitzbühel und seine Karriere.

Wenn es bei Thomas Dreßen nicht läuft wie erhofft, reagiert er oft emotional. Dann wirft er Stöcke oder auch andere Ausrüstungsgegenstände in den Schnee und schimpft im Zielraum vor sich hin oder auch vor Mikrofonen über sich selbst. Aber am Samstag nach der Lauberhornabfahrt in Wengen war es anders. Der erfolgreichste deutscher Abfahrer in der alpinen Weltcup-Geschichte kämpfte mit den Tränen. „Ich probiere wirklich alles, aber es ist bitter, wenn halt einfach der Körper nicht mehr so mitspielt. Es tut einfach weh“, sagte er mit zittriger Stimme.