Berlin. Für die deutschen Handballer ist das zweite EM-Spiel gegen Nordmazedonien an diesem Sonntag in Berlin bereits ein kleines Endspiel.

Die Normalität hat sie wieder. Das bemerkten die deutschen Handballer beim Blick durch die Arena in Berlin. Nicht, dass die Mercedes-Benz-Arena eine kleine, schnuckelige Halle wäre. Keineswegs, mit ihrer EM-Kapazität von knapp 14.000 Plätzen gehört sie zu den größeren der Republik. Doch Spiele vor erwarteten 13.571 Fans sind doch noch mal etwas anderes als vor 53.568. Jener Weltrekord-Kulisse, vor der Deutschlands Handballer am Mittwoch im Düsseldorfer Fußballstadion in die Heim-EM gestartet waren. Von Enttäuschung und Trauer war angesichts der neuen Umstände aber keine Spur. Die Rückkehr in die Normalität war eine willkommene. Direkt stellte sich der Wohlfühlfaktor ein. „Du bist ein bisschen mehr in deiner Komfortzone, wo du weißt, was passiert, wenn der Schiedsrichter einen falschen Pfiff macht, was passiert, wenn du ein Tor wirfst“, sagte Rechtsaußen Timo Kastening nach einer Trainingseinheit. „Wir freuen uns, dass es jetzt in den Handball-Arenen weitergeht. Es ist wieder komprimierter.“