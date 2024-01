Braunschweig. Braunschweigs Drittliga-Handballer absolvieren eine eher ungewöhnliche Vorbereitungseinheit – gegen Volkmarodes Bezirksliga-Fußballer.

Am Ende war das Ergebnis eindeutig und so gar nicht nach dem Geschmack der Bezirksliga-Fußballer vom SC Rot-Weiß Volkmarode, weswegen ihr Abteilungsleiter Uwe Scholz erst einmal gleich eine zügige Revanche von den Handballern des MTV Braunschweig forderte. Diese hatten die Bezirksliga-Kicker zuvor auf deren eigenem Terrain geschlagen. 8:5 hieß es am Donnerstag nach einer guten Stunde in der Sporthalle Ottenroder Straße für die Sportler, die den Ball eigentlich immer in der Hand halten, genau das diesmal aber nicht durften.

Denn die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow, die in einer Woche nach der Weihnachtspause wieder ins Drittliga-Geschehen eingreift, gönnte sich in ihrer Vorbereitung auf den Wiederbeginn mal eine Einheit außerhalb ihrer Sportart. „Es hat allen viel Spaß gemacht, und für uns war es eine gute Gelegenheit, mit anderen Vereinen und Sportlern in Kontakt zu kommen“, sagte Mudrow.

Otto und Co. wären in Volkmarode gern gesehen

Gegen Volksmarodes Bezirksliga-Fußballer zeigten Tim Otto und Co. nun, dass sie auch mit dem Ball am Fuß gewisse Qualitäten besitzen. „Man hat gesehen, dass das unsere erste Trainingseinheit in diesem Jahr war, aber die haben schon einige gute Fußballer in ihren Reihen“, meinte Scholz anerkennend zur Leistung der MTV-Handballer. Die könnten auch in der ersten Mannschaft seines Vereins eine gute Rolle spielen, die immerhin auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksliga überwintert hat und in der vergangenen Saison fast in die Landesliga aufgestiegen wäre.

Doch die Handballer hätten es auch clever gemacht. Wie in ihrer eigenen Sportart zogen sie sich bei Ballverlust mit allen fünf Feldspielern kurz vor das eigene Tor zurück und machten den Fußballern so den Raum eng, um nach deren Fehlern dann schnell umzuschalten – ein Erfolgsrezept. Zumal man bei dem Spiel auf kleine Handballtore auch zwischen den Pfosten echte Experten hatte. „Ich habe natürlich gleich Revanche gefordert“, sagt Scholz mit einem Augenzwinkern. Doch Mudrow wiegelt lachend ab. „Erst in einem Jahr, hab ich ihm gesagt“, so der Handball-Coach.

MTV testet noch gegen Großburgwedel

Eigentlich hielt sich der Ärger der Volkmaroder über die Niederlage sowieso in Grenzen, der Spaß stand für beide Seiten im Vordergrund. „Beide Teams haben in vielen Situationen auch mal zurückgezogen“, berichtet Scholz. Gerade der MTV wollte eine Woche vor dem Rückrundenauftakt nichts riskieren. „Im Moment sind bei uns alle fit, alles ist gut“, sagt Mudrow.

Bis zur Partie gegen den TSV Burgdorf II (21. Januar, 19.30 Uhr) soll sich daran bitte nichts ändern. Obwohl der MTV-Trainer bei der gemeinsamen Einheit mit den Fußballern das Aufwärmprogramm leitete, hatte der Kick am Donnerstag mit einer handballspezifischen Vorbereitung natürlich kaum etwas zu tun. Deshalb absolviert das Mudrow-Team am Freitag noch ein Testspiel gegen Oberligist Hannover-Burgwedel.

Hier will der Trainer allen seinen Spielern Einsatzzeiten geben, vor allem auch jenen, die in der regulären Saison bisher eher wenig Spielzeit erhalten haben. Sie alle sollen unter Wettkampfbedingungen wieder ein Gefühl für den Ball bekommen – in der Hand. Dass sie es aber auch mit dem Fuß können, zeigten die MTV-Jungs gegen Volkmarode. Und auch wenn es ein Sieg in einer anderen Sportart war – ein wenig Selbstvertrauen für den Rückrundenauftakt in einer Woche hat er ja vielleicht trotzdem gegeben.