München. Beckenbauer-Gedenken überlagert das Bayern-Spiel gegen Hoffenheim. Sportlich ist es jedoch brisant. Dier ergänzt die Defensive.

Als Thomas Tuchel über den Jahresauftakt des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim an diesem Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) sprach, wurde wegen Franz Beckenbauers Tod immer wieder deutlich, wie profan vieles im oft überhöhten Fußballzirkus ist. Auch die Ankunft und unmittelbar bevorstehende Verpflichtung des Innenverteidigers Eric Dier, 29, von Tottenham Hotspur gerieten in München zur Randnotiz, obwohl der Trainer Tuchel Verstärkungen für die Defensive herbeigesehnt hatte. Der 49-malige englische Nationalspieler Dier hat in dieser Saison nur vier Einsätze für Tottenham absolviert. Er kommt also als Ergänzung und soll nicht der einzige Winterzugang bleiben, wenn es nach Tuchel geht.