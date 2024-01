Braunschweig. Das erste Tennis-Highlight des Jahres steht in Melbourne an. Alexander Zverev hat Chancen auf den Sieg, kommentiert Leonard Hartmann.

Wenn der Tennisball in Australien hin- und hergeschlagen wird, verhält es sich in der Diskussion um den Favoriten wie in der Fußball-Bundesliga. Dort gewinnen immer die Bayern und in Down Under gewinnt immer Novak Djokovic. Auch diesmal? Der Serbe hat zehn der letzten 15 Turniere in Melbourne gewonnen und ist auch jetzt der Topfavorit auf den Titel. Doch insbesondere ein Deutscher hat ebenfalls gute Chancen.

Alexander Zverev in Aktion. © dpa | Mark Baker

Alexander Zverev, Deutschlands unangefochtene Nummer 1, präsentiert sich zum Jahresstart in bestechender Form. Der 26 Jahre alte Hamburger führte seine Farben zuletzt mit guten Leistungen in Einzel und Doppel zum Sieg beim United Cup in Sydney - ein gutes Omen. Zverev ist bereit für einen Grand-Slam-Titel.

Die Auslosung am Donnerstag bescherte ihm einen anspruchsvollen Weg. In Runde 1 wartet auf Zverev ein deutsches Duell gegen Dominik Koepfer, der immer für eine Überraschung gut ist - positiver und negativer Natur. Bereits im Viertelfinale könnte der Hamburger dann auf Carlos Alcaraz treffen, den noch so jungen Topspieler, für den es ebenfalls um den Titel geht. Auch Jannik Sinner und Daniel Medwedew gehören auf die Favoritenliste, ebenso Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas. Aber der trifft in Runde 1 gleich auf Matteo Berrettini - brutal.

Rafael Nadal musste die Teilnahme am Grand Slam absagen

Bei aller Vorfreude über ein hochklassiges Teilnehmerfeld entscheidet am Ende auch im Jahr 2024 nur einer über den Ausgang des Turniers: Djokovic. Der ist zwar mittlerweile 36 Jahre alt, spürt wegen seiner hochprofessionellen Lebens- und Arbeitsweise die Verschleißerscheinungen des Alters aber nicht so wie Rafael Nadal. Sein ewiger Konkurrent musste die Teilnahme an den Australian Open leider absagen. Was Djokovic‘ Favoritenstatus nur noch mehr zementiert.