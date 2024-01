Düsseldorf. Am Mittwochabend spielen die Deutschen Handballer in Düsseldorf das EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. Ein Spiel der Superlative.

Alfred Gislason ließ seinen Blick durch die Düsseldorfer Arena streifen. Geradeaus auf die vielen bunten Sitzplätze, hoch zum geschlossenen Dach und vorbei an den vielen Helfern. Die schiere Größe des Düsseldorfer Stadions schien selbst den Mann zu beeindrucken, der eigentlich schon alles gesehen hat. Aber ein Fußballstadion, das zu einer Handball-Arena umgebaut wird? Das ist größer als alles, was der Isländer bisher in seinem Sport erlebt hat. Was schon etwas heißen soll, denn Gislason hat viel gesehen und viel erlebt. Abgeklärt versuchte er dann auch, seiner Mannschaft einzuimpfen: „Es ist nur ein Handballfeld. Und es ist so groß wie alle anderen.“