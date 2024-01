Braunschweig. Braunschweigs Drittligist hat nach der Weihnachtspause das Training wieder aufgenommen. In zwei Wochen beginnt wieder der Liga-Alltag.

Genau drei Wochen hatten die Handballer des MTV Braunschweig zuletzt Zeit, eine erfolgreiche Hinserie in der 3. Liga Revue passieren zu lassen. Am vergangenen Samstag stand die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow dann bereits wieder auf der Platte. Allerdings nicht wegen eines Trainings oder Testspiels. Die Braunschweiger wirkten als Demonstrationsteam bei einem Schiedsrichter-Lehrgang in Hildesheim mit.

Vor allem für Trainer Mudrow war das mal ein etwas entspannterer Jahresauftakt. „Ich habe von der Tribüne aus zugeschaut und gequatscht“, berichtete der Coach launig. Seine Spieler folgten derweil den Anweisungen von Frank Carstens, dem aktuellen Trainer von Bundesligist HSG Wetzlar. Und obwohl Mudrow vor vielen Jahren auch auf diesem Niveau als Übungsleiter tätig war, glaubt er doch, dass seine Jungs von Carstens einiges mitnehmen konnten. „Ich denke schon, dass das noch einmal an anderer Ansatz war und dass sein Training als aktueller Bundesliga-Trainer methodischer und komplexer als meines ist“, sagt der MTV-Coach. Er sei dagegen eher ein „Trainer alter Schule“, meint Mudrow mit einem Augenzwinkern.

Trainingsspiel gegen Großburgwedel

Deshalb hofft er, dass sein Team die zwei Stunden in Hildesheim auch ein wenig zur eigenen Fortbildung nutzte. Am Montag hatte dann aber wieder Mudrow uneingeschränkt das Sagen beim MTV. Da stand für die Drittliga-Handballer die erste offizielle Trainingseinheit des Jahres in der Sporthalle Ottenroder Straße auf dem Programm. Eingerostet war dabei hoffentlich keiner von ihnen, denn bereits in zwei Wochen beginnt mit einem Heimspiel gegen Burgdorf II wieder der Liga-Alltag für das Mudrow-Team. Und viele Konditionseinheiten werden die Braunschweiger bis dahin nicht absolvieren. „Für uns geht es darum, schnell wieder in unseren normalen Trainingsrhythmus zu kommen“, erklärt Mudrow.

Einen einzigen Test auf Wettkampfniveau wird er mit seiner Mannschaft vor dem Restart absolvieren. Gegen den Oberligisten Großburgwedel bestreitet der MTV am kommenden Freitag von 19.30 Uhr an ein Trainingspiel in der Sporthalle Ottenroder Straße. Acht Tage später wartet in der Sporthalle Alte Waage der Punktspielauftakt. Das Hinspiel in Burgdorf hatten die Braunschweiger im vergangenen Sommer 34:23 gewonnen. Trotzdem sieht keiner beim MTV einen Grund, das erste Punktspiel des Jahres auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn die Handballer wollen gut starten und sich Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben in der Rückrunde holen.

Die Aufstiegsrunde ist das Ziel

In dieser hat der MTV viel vor. „Wir freuen uns auf die Rückrunde. Bisher ist die Saison für uns gut gelaufen, jetzt haben wir den Anspruch, unseren zweiten Tabellenplatz auch zu verteidigen“, sagt Mudrow. Mit diesem würden sich die Braunschweiger am Ende der regulären Saison einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 2. Liga erkämpfen. Im Moment haben sie sechs Punkte mehr auf dem Konto als ihr ärgster Konkurrent Altenholz, der allerdings ein Spiel im Rückstand ist.

Möglicherweise hat der MTV aber noch eine zusätzliche Chance, seinen Vorsprung auszubauen. Sein Protest gegen die Niederlage gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin war in erster Instanz erfolgreich, doch der Gegner ging in Revision. Vor dem Rückspiel gegen die Berliner am 3. Februar soll es aber Klarheit geben, ob die Braunschweiger Niederlage bestehen bleibt oder ob ein Wiederholungsspiel angesetzt wird. Aber unabhängig davon wollen die Braunschweiger in der Rückrunde ihre Chance auf einen Platz in der Aufstiegsrunde beim Schopfe packen.

Einer, der dabei nach einem unglücklichen ersten Halbjahr beim MTV mithelfen will, ist Mika Hoyer. Der Neuzugang hatte sich kurz nach dem Saisonstart an der Schulter verletzt und musste operiert werden. In den Wochen vor der Weihnachtspause tastete sich Hoyer nach und nach an altes Niveau heran. Nun ist er bereit, durchzustarten. „Er kann jetzt wieder ohne Einschränkung trainieren“, freut sich Mudrow.

Jan Mudrow feiert Erfolg mit DHB-Team

Gleich doppelten Grund zur Freude hatte er zwischen den Jahren bei einem anderen Spieler von ihm. So durfte er sowohl als Coach zufrieden sein sowie stolz als Vater. Sohn Jan absolvierte Ende Dezember nämlich mit der U18-Mannschaft des Deutschen Handballbundes erfolgreich den Merzig-Cup im Saarland. Dort gewann das deutsche Nachwuchsteam bereits zum fünften Mal in Folge den Titel. Nicht nur DHB-Talentcoach Carsten Klavehn freute sich nach dem souveränen 34:26-Sieg im Endspiel gegen Island, auch Mudrow war angetan, was sein Sohn als jüngerer Jahrgang im Deutschland-Trikot leistete.

„Jan hat seine Sache gut gemacht, auch wenn er selber nicht ganz mit sich zufrieden war und gerne noch etwas mehr gezeigt hätte“, berichtet Volker Mudrow. Sein 16-jähriger Sohn steuerte für die DHB-Auswahl im Finale gegen Island vier Treffer bei. Auch im Halbfinale gegen die Schweiz hatte der Rückraumspieler beim knappen 23:22-Erfolg vierfach getroffen. Während seine MTV-Kollegen in den vergangenen Wochen etwas Abstand vom Handball gewinnen konnten, ging es für Jan Mudrow nach Weihnachten also gleich weiter. Doch der Junioren-Nationalspieler tauschte eine längere Pause gegen Selbstvertrauen im deutschen Dress. Auch kein schlechtes Omen für eine gute Rückrunde mit dem Klub.