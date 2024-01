Köln. Das EM-Eröffnungsspiel in Düsseldorf wird das 100. Länderspiel von Jannik Kohlbacher. Der deutsche Kreisläufer im großen Interview.

Für Jannik Kohlbacher wird der Auftakt der Handball-EM am Mittwoch in doppelter Hinsicht ein besonderes Spiel. Mehr als 50.000 Zuschauer werden in Düsseldorf dabei sein, wenn die deutsche Mannschaft das Heimturnier gegen die Schweiz eröffnet (20.45 Uhr/ZDF). Der 28-jährige Kohlbacher wird dann ein Jubiläum im deutschen Trikot feiern. Und der Kreisläufer will die Anzahl der Länderspiele im Januar noch größtmöglich steigern.