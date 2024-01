Marbella. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke macht Schluss: Der 64-Jährige gab bekannt, seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nicht zu verlängern.

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund, hört auf. Der 64-Jährige kündigte am Montag bei einer Pressekonferenz im BVB-Trainingslager in Marbella an, seinen Vertrag 2025 nicht mehr zu verlängern und im kommenden Jahr auszuscheiden. Zuvor hatte der Verein seine Aktionäre über eine Ad-hoc-Mitteilung informiert.

Darin heißt es: „Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, hat den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH unter dem Vorsitz von Präsident Dr. Reinhold Lunow darüber unterrichtet, dass er seinen aktuell bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden wird.“

Gleich mehr.