Gelsenkirchen. World Team Challenge begeistert zum 20. Mal die Biathlon-Fans auf Schalke. Das Wetter in Gelsenkirchen taugt aber nicht zum Wintersport

Bei jedem Schuss vor der Südkurve brandet in der Arena auf Schalke lauter Jubel auf. „Hey, hey, hey“, schallte es durch das Stadion des FC Schalke 04. Allerdings begeisterten nicht die Stürmer des Zweitligisten das Publikum an diesem Donnerstagabend. Es waren die Biathletinnen und Biathleten, die zum 20. Mal zur World Team Challenge in und rund um die Arena antraten. Erstmals in der Geschichte verteidigte dabei ein Duo den Titel: Julia Simon und ihr Partner Fabien Claude waren wie im vergangenen Jahr treffsicher und laufstark wie kein anderes Team, eiskalt wie die Temperaturen in der Arena. „Das ist wahnsinn, das ist sensationell“, rief Stadionsprecher und Mitinitiator Herbert Fritzenwenger ins Mikrofon.