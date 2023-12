Essen. An diesem Donnerstag gibt Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sein Aufgebot für die Heim-EM bekannt. Es wird Überraschungen geben.

Bislang war die Handball-EM ein Ziel in weiter Ferne. Ein Ereignis, von dem im Laufe des Jahres immer wieder gesprochen wurde, das im stressigen Bundesliga-Alltag aber eher am Ende des Horizonts verortet wurde. Nun aber wird es ernst, das Eröffnungsspiel im Düsseldorfer Fußballstadion vor mehr als 50.000 Zuschauern wird in weniger als drei Wochen angeworfen. Zwei Trainingslager, zwei letzte Testspiele und schon geht es los. Mit wem? Das verkündet Bundestrainer Alfred Gislason an diesem Donnerstagmorgen, wenn er seinen derzeitigen 35-Mann-Kader auf 20 Spieler herunterkürzt – und die EM plötzlich ganz nah ist.