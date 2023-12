Dortmund. Wie es in Dortmund mit dem Trainer weitergeht, soll eine Analyse der Bosse zeigen. Die Mannschaft ist in dieser Frage uneinig.

Auch am Tag danach herrschte Stille in Dortmund. Am Vereinsgelände in Brackel spekulierten zwei Fans erfolglos auf ein Training des Fußball-Bundesligisten, zu sehen bekamen sie immerhin den schwarz-gelben Mannschaftsbus, der ohne Profis an Bord ein paar Mal durch die Adi-Preißler-Allee rauschte – es ist ja schließlich Winterpause, ein gewöhnlicher Mittwoch, vier Tage vor Heiligabend.