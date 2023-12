München. Der FC Bayern geht aus dem 3:0 gegen Stuttgart bestärkt hervor. Die Erkenntnisse können auch für die Champions League wertvoll sein.

Der Blick richtete sich schon am Sonntagabend auf die Champions League, und das weit über das am Montag gezogene Achtelfinal-Los Lazio Rom hinaus. Jedenfalls bei einem Journalisten aus Tansania, der Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Stuttgart die frohe Botschaft überbrachte, dass in seiner Heimat viele Menschen an einen Titelgewinn der Münchner in der Champions League glaubten. Ob diese Menschen weiter daran glauben sollten, wollte er von Tuchel wissen. Oh ja, das sollten sie absolut, das könne nicht schaden, antwortete Tuchel lächelnd und versuchte den Bogen zu spannen zur gerade beendeten Partie. Wenn man mit solch einem guten Zusammenhalt spiele und so viele Chancen kreiere, dann könne man Spiele gewinnen.