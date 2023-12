Braunschweig. Es war ein umkämpftes Spitzenspiel, doch am Ende hieß der Sieger MTV Braunschweig - auch wegen acht Treffern von Jan Mudrow.

Elfter Sieg in Folge in der 3. Handball-Liga, beim direkten Konkurrenten gewonnen und den Vorsprung auf diesen damit auf sechs Punkte ausgebaut und dazu noch der perfekte Abschluss einer guten Hinrunde. Viel besser hätte die Auswärtsfahrt des MTV Braunschweig am Samstag zum TSV Altenholz nicht laufen können.

Beim Tabellendritten, der ein Spiel in Rückstand ist, gewann die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow mit 32:31 (17:14). Auch wenn es ein knappes Endergebnis war, sprach der Coach doch von einen verdienten Erfolg. „Wir haben die meiste Zeit geführt, teilweise mit bis zu drei Toren. Aber wir haben dann beste Chancen nicht genutzt und den Sack deshalb nicht früher zugemacht“, sagte Mudrow.

Tim Otto beweist Nervenstärke

Weil sein Team die Vorentscheidung verpasste, musste gegen Ende der Partie doch noch einmal gezittert werden. „Das war ein wirkliches Spitzenspiel. Altenholz hat bis zum Schluss gekämpft und nie aufgegeben“, zollte Mudrow dem Gegner höchsten Respekt. Aber seine Spieler machten es ebenfalls sehr gut, hatten sich bereits zur Pause einen Drei-Tore-Puffer erspielt und besaßen diesen Vorsprung auch kurz bevor die letzten vier Spielminuten anbrachen.

Allerdings kassierte Niklas Mühlenbruch dann eine Zwei-Minuten-Strafe und Altenholz kam in der letzten Minute noch einmal auf ein Tor heran. Zittern war also noch einmal angesagt. In dieser Phase fasste sich Tim Otto ein Herz, sorgte mit seinem Tor zum 32:30 27 Sekunden vor Schluss für Klarheit. Der letzte Treffer der Hausherren ließ sich so leicht verkraften. „Da hat Tim Nervenstärke bewiesen und gezeigt, dass er ein Führungsspieler ist“, lobte Mudrow den Rückraumspieler.

Jan Mudrow übernimmt die Siebenmeter

Zuvor hatte allerdings auch sein Sohn Jan gezeigt, dass er bereits mit seinen 16 Jahren den Unterschied in der 3. Handball-Liga ausmachen kann. Mit acht Toren war der Junioren-Nationalspieler bester Werfer seines Teams. Zudem sprang er von der Siebenmeterlinie ein, nachdem MTV-Kapitän Philipp Krause bei zwei seiner fünf Versuche von dort gescheitert war. So verwandelte der Youngster auch sicher in der Schlussphase, als es noch einmal eng wurde.

Trainer Volker Mudrow sah trotzdem die mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsgarant des MTV auch in dieser Partie an. „Unser Kreisläufer Nikolaos Tzoufras war kaum zu halten, hat sieben Tore erzielt. Lukas Friedhoff hat eine gute Leistung gebracht und auch Philipp war wieder wichtig für uns“, zählte Mudrow nur einige auf, die für den Auswärtssieg maßgeblich waren. Diese Ausgeglichenheit im Team hat dem MTV bereits eine gute Hinrunde beschert, die nun mit dem Sieg in Altenholz abgerundet wurde. „Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Aufstiegsrunde“, sagte der Coach, gab aber dennoch zu bedenken: „Nun gibt es noch 15 Rückrundenspiele, die auch alle seriös angegangen werden müssen.“

Spätestens mit dem Sieg im letzten Spiel des Jahres haben sich die Braunschweiger Handballer aber die Weihnachtspause redlich verdient. Mitte Januar wollen sie ihre Erfolgsserie dann fortsetzen.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann - Tzoufras (7), Kanning (2), Friedhoff (2), Mudrow (8/ 2 von 2 Siebenmeter), Otto (2), Mühlenbruch (1), Bausch, Wolters (3), Krause (6/3 von 5 Siebenmeter), Pieles, Siggelkow, Lietz.