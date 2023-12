Dortmund. Niklas Süle und Karim Adeyemi stechen bei Dortmund heraus. Den Schwung will der Klub nun in den Jahresendspurt mitnehmen.

Womöglich ist eine von Niklas Süles größten Stärken auch eine seiner Schwächen: Er nimmt sich und alles um ihn herum nicht ganz so ernst, was durchaus erfrischend in der modernen Fußballwelt ist, die immer wieder nach echten Typen schreit, aber auch fehlende Professionalität suggeriert. Stichwort: Ernährung. Am Mittwochabend hat Süle mal wieder etwas gesagt, was nur wenigen anderen Profis vor laufender Kamera herausrutschen würde. „Ihr könnt mir da ja alle ein bisschen in den Schritt gucken“, merkte der 28-jährige Verteidiger von Borussia Dortmund schmunzelnd an.