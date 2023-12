Paris/Dortmund. Paris Saint-Germain braucht am Mittwoch einen Sieg bei Borussia Dortmund. Sonst steht das frühe Aus in der Champions League fest.

Um die langfristige Zukunft muss sich bei Paris Saint-Germain keiner sorgen. Vorigen Donnerstag verkündete der französische Meister einen Anteilsverkauf an den amerikanischen Sportinvestor Arctos Partner. Der genaue Prozentsatz blieb unklar, die Rede ist von 15 Prozent – was rund 600 Millionen Euro in die Kassen spülen würde, da der Klub auf einen Wert von vier Milliarden Euro taxiert wird. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der bisherige Alleinbesitzer QSI, zugehörig zum katarischen Staatsfonds, vor zwölf Jahren nur 70 Millionen Euro zahlte.