London. Am Freitag spielen die besten Darts-Profis im Ally Pally wieder um den WM-Titel. Rekordmeister Phil Taylor verrät seinen Favoriten.

Es ist ruhig geworden um den Mann, der einst den Alexandra Palace zum Beben brachte. Für den wahre Jubelstürme im Mekka der Darts-Profis aufbrandeten, wenn er unter ohrenbetäubender Musik einlief und dann bei konzentrierter Stille seine Pfeile auf die Scheibe warf. Nicht selten verkündete der Hallensprecher dann euphorisch eine „180“, die höchste Wertung nach drei Würfen. Die Menge johlte, Phil Taylor ballte die Hand zur Faust. 16 Mal wurde der Engländer insgesamt Weltmeister, so häufig wie kein anderer. An diesem Freitag ab 20 Uhr (Sport1/DAZN) aber wird er auf der Couch im beschaulichen Crewe bei Manchester sitzen und das Geschehen aus der Ferne verfolgen, wenn die besten Darts-Spieler der Welt bis zum 3. Januar erneut ihren Champion in London suchen und um das Preisgeld von 500.000 Pfund (rund 581.000 Euro) werfen. Seit 2018 ist Phil Taylor im WM-Ruhestand. Im „Ally Pally“ aber ist er unvergessen, so wie er selbst den WM-Austragungsort seit 2007 immer in Erinnerung behalten wird. „Es ist ein spezieller Ort“, sagt Taylor.