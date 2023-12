Braunschweig. Das Torwart-Duo Wendland und Mellmann will auch am Spitzenspiel gegen Altenholz ein starker Rückhalt der MTV-Handballer sein.

Nach dem VW-Hallenspiel des MTV Braunschweig am Freitagabend war Niklas Mellmann ein gefragter Mann. Fast jeder wollte dem Torwart der Drittliga-Handballer mal auf die Schulter klopfen. Dabei hatte den größten Teil der Spielzeit Mustafa Wendland beim MTV zwischen den Pfosten gestanden und mit einigen starken Paraden zum 27:20-Erfolg seiner Mannschaft über den TSV Anderten beigetragen.

Doch Mellmann avancierte trotzdem zum Spieler des Spiels neben dem überragenden Rückraummann Tim Otto. Denn der 20-Jährige wurde für die Gegner aus Hannover zum Siebenmeterschreck. Siebenmal traten sie von der Linie aus im Eins-gegen-Eins gegen ihn an. Gleich fünfmal kassierte der MTV keinen Treffer. Entweder parierte Mellmann, oder Andertens Werfer zielten daneben. Vor allem in der zweiten Hälfte hatte man den Eindruck, dass die Gästeakteure mit keinem guten Gefühl mehr an die Siebenmeterlinie traten und ihnen die Nerven komplett versagten.

Fünf Siebenmeter gehen nicht rein

„Es ist schon ungewöhnlich, dass man sieben Siebenmeter gegen sich in einem Spiel bekommt. Aber es ist noch ungewöhnlicher, wenn dann fünf von den sieben nicht verwandelt werden. Da freut man sich natürlich“, sagte Mellmann zu seiner starken Quote. Gemeinsam mit Wendland zog er so Anderten den Zahn, während die Braunschweiger in der Offensive vielleicht doch die eine oder andere Chance zu viel liegenließen. Das Zusammenspiel zwischen der Abwehr und den beiden Torhütern sei am Freitag beim MTV top gewesen, so Mellmann. Wie schon so oft in dieser Saison.

Dazu tankten die Braunschweiger Handballer auch dank einer prächtigen Kulisse von etwa 4200 Zuschauern Selbstvertrauen vor dem nächsten Spiel am Samstag (18 Uhr) beim TSV Altenholz. „Das war die zweithöchste Zuschauerzahl, vor der ich je gespielt habe. Aber noch nie habe ich so viel Leidenschaft erlebt. Das ist toll, so wünscht man sich jedes Spiel“, nimmt Mellmann nicht nur das positive sportliche Ergebnis mit ins Spitzenspiel. Denn Altenholz ist hinter dem MTV Tabellendritter in der Staffel Nord-Ost und somit ein direkter Konkurrent um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Mellmann: Wir sind heiß auf Altenholz

„Das Spiel ist richtungsweisend und umso heißer sind wir“, meint Mellmann selbstbewusst. „Je wichtiger die Spiele, desto geiler sind sie“, fügt er hinzu. Freuen dürfte die Braunschweiger, dass sie mit einem kleinen Vorteil in die Partie gehen. Denn Altenholz hat am vergangenen Wochenende gegen den SC Magdeburg II verloren und damit zwei Minuspunkte mehr als der MTV auf dem Konto.

Mindestens diesen kleinen Vorsprung will die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow mit in die kurze Weihnachtspause, die bis Mitte Januar andauert, nehmen. Und das Torwart-Duo Wendland und Mellmann will bei diesem Vorhaben erneut ein starker Rückhalt seiner Vorderleute sein.