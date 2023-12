Frankfurt. Die heftige Münchener Niederlage in Frankfurt gibt Rätsel auf. St

Am Sonntag setzte sich das Rätselraten beim FC Bayern unter großer Anteilnahme der eigenen Fans fort, wie es tags zuvor bei Eintracht Frankfurt zu der 1:5 (1:3)-Niederlage kommen konnte. Ein öffentliches Training stand nun auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße an, begonnen wurde es mit rund 35 Minuten Verspätung. Das Üben vor Publikum war eigentlich schon in der vergangenen Woche vorgesehen gewesen. Doch nach den starken Schneefällen in München musste erst das Heimspiel gegen Union Berlin und danach auch die geplante öffentliche Trainingseinheit abgesagt werden.