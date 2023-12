Braunschweig. Die Leistung des MTV passte zur Kulisse. Vor 4215 Zuschauern in der VW-Halle gelang den Handballern ein 27:20 gegen Anderten.

Auch Begeisterung kann bekanntlich zur Routine werden. Bei den Spielen der MTV-Handballer in der Volkswagen-Halle wird das aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Denn auch die fünfte Auflage dieses Events hatte alles, was ein Handballfest aus Braunschweiger Sicht braucht: Mit 4215 Zuschauern eine tolle Kulisse, gute Stimmung und sportlich eine klare Angelegenheit für die Gastgeber. Mit einem 27:20 (17:9) feierte der MTV einen ungefährdeten Sieg gegen den TSV Anderten.

Es war der zehnte Erfolg in Serie für die Braunschweiger Handballer, die damit weiter klar auf Kurs Aufstiegsrunde bleiben. Doch neben dem sportlich erfreulichen Ergebnis war es wieder einmal die besondere Atmosphäre in der VW-Halle, die bei den MTV-Spielern die Augen glänzen ließen. „Es ist einfach geil. Dass ich hier schon spielen darf, ist ein Traum“, sagte Jan Mudrow, der jüngste Braunschweiger, zu seiner Premiere in der VW-Halle.

Die beiden Torhüter Niklas Mellmann (links) und Mustafa Wendland gehörten beim MTV zu den Matchwinnern. © FMN | Bernward Comes

4215 Zuschauer waren gekommen. Nur einmal, Ende 2019 gegen Vorsfelde, waren es noch mehr, als das Braunschweiger Handball-Team seine eigentliche Spielstätte, die Sporthalle Alte Waage, gegen den größeren Veranstaltungsort am Bürgerpark tauschte. „Ich bin hoch zufrieden. Wir hatten eine tolle Kulisse mit vielen Zuschauern, wir haben mit sieben Toren Vorsprung gewonnen, und wir haben Revanche genommen“, erinnerte MTV-Trainer Volker Mudrow an die bisher einzige Niederlage in der VW-Halle im vergangenen Jahr. Der Gegner damals wie am Freitag: Anderten.

Tim Otto ist Lokführer des MTV-Zugs

Erneut waren viele im Publikum dem Aufruf des MTV gefolgt, in roter Kleidung zu erscheinen. Die Farben des Drittligisten strahlten mal wieder auf den Rängen der VW-Halle. Aber auch die Gäste aus Anderten hatten einen großen Anhang mitgebracht, der vor allem in den ersten Minuten für Stimmung sorgte. Zumindest in dieser Phase war ihr Team auch noch ebenbürtig mit dem MTV. Obwohl zunächst die Braunschweiger den Ball hatten, waren es die Gäste aus Hannover, die den ersten Treffer der Partie erzielten.

Der MTV, bei dem Kapitän Philipp Krause nach überstandener Bänderverletzung zunächst auf der Ersatzbank saß, begann etwas nervös und vergab seine ersten drei Würfe. Doch nach dem 1:1 durch Tim Otto kam der MTV-Zug richtig ins Rollen, mit dem Torschützen des ersten Treffers als Lokführer. Otto kämpfte, Otto lenkte, Otto traf. Angeführt vom Rückraumspieler wurden auch seine Nebenleute stärker. Der 16-jährige Trainersohn Jan Mudrow und Lukas Friedhoff direkt an seiner Seite, dazu die Außen Pela Pieles und Jan-Bennet Kanning und im Angriff die beiden Kreisläufer Nikolaos Tzoufras und Niklas Wolters.

Defensive um Mühlenbruch packt zu

Allerdings war es zunächst die starke Defensive des MTV, die in Hälfte 1 für einen komfortablen Vorsprung sorgte. Mit Niklas Mühlenbruch im Zentrum wurde es für Anderten verdammt schwer, eine Lücke für den Abschluss zu finden. Und dann besitzt die Mudrow-Mannschaft ja noch zwei gute Torhüter. Die Nummer 1 Mustafa Wendland zeigte mal wieder einige starke Paraden, doch bei Siebenmetern der Gäste bestätigte auch Niklas Mellmann seine Klasse, parierte in Hälfte 1 zunächst einen Versuch von Anderten.

Aber vor allem in den ersten 30 Minuten präsentierten sich die Braunschweiger eine Klasse besser als das Team aus Hannover. Nach der zögerlichen Anfangsphase drehte der MTV auf. Im Angriff sorgten vor allem Otto und Mudrow für klare Verhältnisse, und auch Kapitän Krause zeigte sich sicher von der Siebenmeterlinie. Mit einer kompromisslosen Deckungsarbeit ließen die Gastgeber außerdem den Gegner zwischendurch verzweifeln. Das klare 17:9 zur Pause spricht eine deutliche Sprache.

Aber nach dem Halbzeit wurde Anderten besser und wehrte sich. Gleichzeitig fand der MTV nicht mehr zurück zu seinem Spiel, leistete sich mehr und mehr fahrige Aktionen und spielte nur noch ganz selten einen Angriff gut zu Ende. Ein schönes Anspiel von Otto auf Wolters, der erfolgreich abschloss (46.), bildete da schon die Ausnahme. Immerhin: Die Torhüter der Hausherren blieben in Topform. Wendland hielt im Spiel gleich mehrmals spektakulär und Mellmann entwickelte sich für Anderten zum Siebenmeterschreck. Gleich fünfmal scheiterten die Gäste in diesem Spiel gegen ihn von der Linie. „20 Gegentore spricht für eine gute Abwehr. So kann es weitergehen“, freute sich Wendland über seine und Mellmanns Leistung sowie den Beitrag ihrer Vorderleute.

Mit zwei solchen Keepern zwischen den Pfosten konnten sich die Braunschweiger Unzulänglichkeit im Angriff erlauben. „Nur“ zehn Tore erzielten sie nach der Pause. Aber immer, wenn es nur den Eindruck machte, dass die Partie noch einmal eng werden könnte, legte der MTV offensiv nach. So konnte es sich Trainer Mudrow erlauben, möglichst vielen seiner Spieler Einsatzzeit bei dieser besonderen Begegnung zu gewähren. Das Braunschweiger Handballfest plätscherte in Hälfte 2 daher etwas dahin. Schön war es trotzdem.

MTV Braunschweig: Wendland (1), Mellmann - Tzoufras (2), Kanning, Friedhoff (1), Mudrow (4), Otto (5), Mühlenbruch (3), Bausch, Wolters (3), Krause (6/5 von 5 Siebenmeter), Siggelkow, Lietz, Hoyer, Pieles (2).