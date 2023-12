Leipzig. Beim BVB musste Marco Rose vorzeitig gehen, in seiner Heimatstadt hat er das Glück bei RB Leipzig gefunden. Warum er dort ruhiger arbeitet.

Den Luxus, den sich Marco Rose gestern leisten konnte, verdankte er den vergangenen sieben Tagen. Sie begannen mit einem 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim vergangenen Samstag, setzten sich fort mit einem Weihnachtsfeiertraining für die Mitglieder der offiziellen Fanclubs von RB Leipzig am Mittwoch und mündeten für den Trainer des sächsischen Bundesligisten in die entspannte Erkenntnis, dass es auch sein Gutes hat, im DFB-Pokal schon ausgeschieden zu sein. So brauchte er keine Fragen zu einer möglichen Pleite beantworten.