München. Für den Torwart des FC Bayern werden Spiele fast ein Jahr nach seinem schweren Beinbruch langsam zur Normalität. Pläne für die EM 2024.

An diesem Montag ergeht es den Spielern des FC Bayern München ausnahmsweise mal ein bisschen wie den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Der Berufsalltag beginnt nach einem freien Wochenende, und während sich die Menschen von Buxtehude bis Berchtesgaden ihren Tätigkeiten im Büro, Homeoffice oder anderswo widmen, starten die Münchner Profikicker auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße in ihre Vorbereitung auf das vorletzte Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Kopenhagen am Mittwoch.