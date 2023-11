Turin. Bei den ATP Finals ist für Alexander Zverev nach der Vorrunde Schluss. Doch die deutsche Nummer eins kommt der Spitze immer näher.

Am Ende einer langen, auszehrenden Saison machte Alexander Zverev noch einmal mit den kuriosen Besonderheiten der Tennis-WM Bekanntschaft. Das Saisonfinale ist traditionell das einzige Turnier, bei dem nach einer Niederlage noch nicht Schluss sein muss mit allen Titelhoffnungen. Und bei dem man selbst nach einem Sieg auch schon mal die Koffer packen darf. Tatsächlich gewann der Hamburger Spiel Nummer 82 seiner persönlichen Tennisserie 2023 – 6:4, 6:4 gegen den Russen Andrej Rublew am Freitagabend –, aber nach diesen letzten Ballwechseln war es dennoch ein kleines bisschen zu früh und ziemlich frustrierend beendet, das Comeback-Jahr des Olympiasiegers. „Wenn du zwei Spiele in deiner Gruppe gewinnst und trotzdem heimfährst, nervt das schon“, sagte Zverev, „ich wäre gerne am Wochenende noch dabei gewesen.“