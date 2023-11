Berlin. Beim Länderspiel finden sich einige gesellschaftliche Konflikte wieder. Eine besondere Rolle nimmt dabei Ilkay Gündogan ein.

Die wichtigsten Akteure des Berliner Wochenendes reisten am Freitagmittag zeitgleich in die Bundeshauptstadt ab. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan machte sich zum Staatsbesuch auf, die deutsche Nationalmannschaft zum Länderspiel. Zur großen Erleichterung des Fußball-Verbandes kommen sich beide dabei nicht in die Quere.