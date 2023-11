Braunschweig. Im England-Trikot durfte Harriet Swindells noch nicht glänzen. Für den Zweitligisten ist die Aufbauspielerin aber unverzichtbar.

Wer in den Statistiken der jüngsten EM-Qualifikationsspiele von Englands Basketballerinnen nach Harriet Swindells suchte, rieb sich verwundert die Augen: Die Aufbauspielerin von Zweitligist Eintracht Braunschweig, die erstmals zu einem Camp des A-Nationalkaders ihres Heimatlandes eingeladen worden war, tauchte in den offiziellen „Box Scores“ nicht auf. Weder bei der knappen Heimniederlage gegen Schweden noch beim deutlichen Erfolg in Estland stand sie im Zwölferkader der Engländerinnen.

Was war passiert? „Der Coach hat mir im Grunde gesagt, dass ich nicht die Spielerin bin, nach der er gerade sucht“, berichtet Swindells vom Trainingslager, das letztlich nicht nach Wunsch verlief, eben weil das erhoffte Debüt in der Nationalmannschaft ausblieb. Der Trainer hätte zwar nicht ausgeschlossen, dass dies in einem zukünftigen Länderspielfenster schon ganz anders aussehen könnte, ergänzt Swindells, doch ein bisschen Enttäuschung meint man ihrer Stimme schon anzumerken.

Acht getroffene Dreier in einem Spiel

Anders als der englische Nationaltrainer hat Christian Steinwerth gewiss nicht vor, freiwillig auf seine Spielmacherin zu verzichten. Der Trainer von Eintracht Lionpride weiß, was er an der jungen Frau aus Blackburn hat.. „Sie ist auf ihrer Position ein deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Steinwerth, „auch wenn ihre Leistungen noch etwas schwankend sind.“ Letzteres wurde besonders in den beiden Zweitliga-Spielen vor der Länderspielpause deutlich, als Swindells beim 77:42-Heimsieg gegen Grünberg zunächst 27 Punkte mit einer hohen Wurfquote versenkte, ehe sie nur eine Woche später, bei der 58:69-Pleite in Bonn, von der Konrad-Adenauer-Brücke aus wohl nicht in den Rhein getroffen hätte – 9 Punkte standen da zubuche, nur 4 von 25 Versuchen fanden den Weg in den Korb. „Das waren gute und offene Würfe, aber sie wollten an diesem Tag einfach nicht reingehen“, erinnert sie sich an die Partie und hadert mit sich selbst: „Wenn meine Wurfleistung an diesem Tag besser gewesen wäre, hätten wir das Spiel gewonnen.“

Nach fünf Jahren an einem Division-2-College in Florida wagte Swindells in diesem Sommer den Sprung in den Profi-Basketball und wechselte an die Oker. Auch, weil sie lange als Shooting Guard agiert hatte, ehe sie zunehmend die Point-Guard-Rolle übernahm, beherrscht sie das Punktesammeln ebenso wie das Ballverteilen. In der 2. Bundesliga Nord wird sie spätestens seit dem 7. Oktober als Scharfschützin gefürchtet, als sie – in einer Partie des dritten Spieltags in Chemnitz – gleich acht Dreipunktewürfe im Netz versenkte. „Mein präziser Wurf ist, wenn man so will, so etwas wie mein Markenzeichen“, sagt die 24-Jährige selbstbewusst. Auch den Aufbau organisiert sie smart, zumindest, wenn sie nicht zu viel will und es zu sehr mit der Brechstange versucht. Gut vorstellbar, dass auch Erstligisten schon auf die Frau von der Insel aufmerksam geworden sind, so wie es auch bei ihrer Landsfrau Harriet Ottewill-Soulsby der Fall war, die 2021 vom Lionpride zum USC Heidelberg ins Oberhaus wechselte.

Coach Steinwerth lobt ihre Leader-Qualitäten

Christian Steinwerth findet es schade, dass seine Aufbauspielerin am Ende doch nicht für ihr Heimatland aufs Parkett durfte. „Aber gleichzeitig ist es schon eine große Wertschätzung, dort unter die besten 13 eingeladen gewesen zu sein“, gibt er zu bedenken und rät, „dass sie nicht frustriert oder enttäuscht sein sollte.“ Der Eintracht-Trainer hofft, dass es Swindells gelingt, „Dinge, die nicht so gut laufen, auch auf dem Feld“, nicht so sehr an sich heranzulassen . „Denn wenn sie mit sich im Reinen ist, ist sie eine tolle Werferin und sehr gute Kommunikatorin.“ So sei die Britin beispielsweise auch deshalb wichtig, weil sie „Stimmung, Lautstärke und Führung“ ins Team bringe. „Und natürlich sind ihre Dreier für uns immer ein Dosenöffner. Damit reißt sie das ganze Team mit und gibt Sicherheit, weil wir wissen, dass wir immer eine haben, die einen reinnagelt.“ Das soll auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TuS Lichterfelde wieder der Fall sein, wenn die begnadete Distanzschützin ihren schwachen Auftritt in Bonn vergessen machen will. Daran, dass ihre Löwinnen am Ende der Hauptrunde mindestens auf dem gegenwärtigen Rang acht stehen und damit die Zweitliga-Playoffs erreichen, hegt Swindells, die die Verschworenheit und die Chemie im Team lobt, keinerlei Zweifel.

Bei Eintracht ist die Aufbauspielerin als eine der wenigen Profispielerinnen also eine feste Größe, eine enorm wichtige Schlüsselspielerin sogar. Doch wie schafft sie es nun, ihr Ziel Nationalmannschaft doch noch zu erreichen? „Mein persönliches Hauptaugenmerk liegt erstmal darauf, dass ich körperlich stärker werde“, verrät die für Basketball-Verhältnisse noch etwas zierliche 1,75-Meter-Frau. „Dann wird es mir auch möglich sein, verschiedene Spielertypen besser zu verteidigen.“ Ihren internationalen Ambitionen, da ist sich sicher, dürfte das zuträglich sein. „Das würde mich in die Top 12 pushen“, sagt Harriet Swindells und klingt dabei sehr bereit, sich an ihren Worten messen zu lassen.

2. Bundesliga Frauen: Eintracht Braunschweig – TuS Lichterfelde, Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle Alte Waage.