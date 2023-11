Indianapolis. Dass Daniel Theis bei den Indiana Pacers nicht glücklich ist, ist bekannt. Nun scheint der Basketball-Weltmeister einen neuen Verein gefunden zu haben.

Basketball-Weltmeister Daniel Theis steht übereinstimmenden Medienberichten aus den USA zufolge innerhalb der NBA vor einem Wechsel von den Indiana Pacers zu den Los Angeles Clippers.

Theis (31) habe sich mit den Pacers auf eine Vertragsauflösung geeinigt, berichtete unter anderem ESPN. Die Clippers sind auf der Suche nach einem Ersatz für Center Mason Plumlee, der wegen einer Knieverletzung einige Wochen ausfallen wird.

Theis, im Sommer einer der Garanten des WM-Titels in Asien, spielt bei den Pacers in dieser Saison keine große Rolle. Bislang kam er erst zu einem Einsatz. In der NBA stand Theis zuvor bereits bei den Boston Celtics, den Chicago Bulls und den Houston Rockets unter Vertrag.

