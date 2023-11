Braunschweig. Nach einem schwachen Start feiern Braunschweigs Drittliga-Handballer den nächsten Sieg, vor allem weil ein Spieler groß aufspielt.

Auch der Schlusspunkt der Partie gebührte dem besten Spieler auf dem Platz. Es waren nur noch 49 Sekunden zu spielen, als Tim Otto mit seinem Tor zum 31:24 für den MTV Braunschweig den Endstand in der Partie bei der SG Hamburg-Nord in der Nord-Ost-Staffel der 3. Handball-Liga herstellte. Der Sieg der Gäste aus Braunschweig war da bereits in trockenen Tüchern, aber Otto konnte mit seinem elften Tor für den MTV einen aus seiner Sicht wahrscheinlich perfekten Tag noch abrunden.

Acht Otto-Treffer nach der Pause für den MTV Braunschweig

Es war zu einem nicht unerheblichem Teil dem Rückraumspieler, der vor der Saison aus Vinnhorst nach Braunschweig gewechselt war, zu verdanken, dass sich die MTV-Handballer über ihren nächsten Auswärtssieg freuen konnten und den zweiten Platz in der Tabelle verteidigten. Denn sie waren beim Auftritt in der Hansestadt am Samstag zunächst sehr schwer in die Partie gekommen und hatten zu Beginn 0:4 sowie zur Pause noch mit drei Treffern im Rückstand gelegen. Doch spätestens nach der Pause drehte Otto auf und führte seine Mannschaft mit allein acht Toren nach dem Seitenwechsel zum Sieg. „Er war der entscheidende Faktor, dass wir das Spiel gewonnen haben. Tim war in Angriff und Abwehr der überragende Mann“, lobte MTV-Coach Volker Mudrow den Sommer-Neuzugang.

MTV nicht konsequent in der Chancenverwertung

Ottos Top-Leistung war aber auch nötig, um einen Braunschweiger Ausrutscher bei der SG, die im unteren Drittel der Tabelle beheimatet ist, zu verhindern. „Wir haben am Anfang nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren nicht konsequent genug in der Chancenverwertung und auch in der Abwehr zu passiv“, kritisierte Mudrow seine Mannschaft, die durch Kapitän Philipp Krause zwei ihrer drei Siebenmeter verwarf. Die Braunschweiger steigerten sich dann allerdings angeführt vom überragenden Otto. „Tims Leistung war hervorragend, aber alle haben es in der zweiten Hälfte besser gemacht und waren vor allem entschlossener in der Abwehr“, berichtete der Coach.

Nach der ersten Führung zieht der MTV Braunschweig in Hamburg davon

Deshalb wurden die zweiten 30 Minuten in Hamburg zu einer klaren Angelegenheit für den MTV. 11:14 stand es zur Pause aus Sicht der Braunschweiger. Doch die zweite Hälfte ging mit 20:10 klar an die Gäste aus der Löwenstadt, die mit Torwart Mustafa Wendland auch wieder einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten hatten. In der 41. Minute ging das Mudrow-Team das erste Mal in diesem Spiel in Führung - natürlich durch einen Treffer von Otto. Anschließend schaffte es der MTV schnell, sich einen kleinen Vorsprung herauszuspielen und diesen peu a peu auszubauen.

Mit dem Sieg in Hamburg verteidigen die Braunschweiger den zweiten Tabellenplatz, der am Ende der regulären Saison einen Platz in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga bringen würde. Doch mit dem punktgleichen TSV Altenholz und dem Vierten Oranienburger HC sind zwei Teams dem MTV ganz dicht auf den Fersen. Und am nächsten Wochenende sind die Braunschweiger zu Gast in Oranienburg. Umso wichtiger war der Sieg nach schwachem Start in Hamburg. „Das war schon gut. Man kann nicht über die wichtigen Spiele sprechen, wenn man die vermeintlich einfachen verliert“, ist Mudrow froh, dass sich seine Mannschaft vor dem Spiel gegen Oranienburg keine Blöße gegeben hat.

MTV Braunschweig: Wendland, Mellmann - Bausch (1), Tzoufras (3), Kanning (2), Wolters (4), Mühlenbruch (2), Krause 1 (1/3 Siebenmetern), Mudrow (5), Pieles (2), Otto 11.