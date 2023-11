Union Berlin spielte heute in der Champions League beim SSC Neapel. Urs Fischer reagiert auf die schlimme Pleiten-Serie. Der Ticker.

Urs Fischer will mit einer fast zur Hälfte ausgetauschten Startelf die Niederlagenserie des 1. FC Union Berlin im vorentscheidenden Gruppenspiel der Champions League bei der SSC Neapel stoppen. Der 57 Jahre alte Schweizer bringt an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) im Stadio Diego Armando Maradona gleich fünf neue Spieler im Vergleich zur Startformation zuletzt daheim in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (0:3). Zu Beginn der Partie gab es Ärger auf den Rängen. Feuerwerkskörper flogen in den Gästeblock. „Hier werden immer wieder Böller auf den Auswärtsblock geworfen. Schwer, sich gerade aufs Spiel zu konzentrieren“, twitterten die Berliner über ihren offiziellen Account.

Champions League: SSC Neapel gegen Union Berlin - Das Spiel heute im Live-Ticker

SSC Neapel - Union Berlin 1:0

Fans von Union Berlin wurden in Neapel mit Böllern beworfen. © DPA Images | Alessandro Garofalo

In die erste Elf rückte auch der Kroate Josip Juranovic, der zuletzt vor der Länderspielpause für die Eisernen aufgelaufen war. Während der italienische Europameister Leonardo Bonucci als Abwehrchef fungieren wird, muss der deutsche Nationalspieler und ehemaliger Serie-A-Profi Robin Gosens zunächst auf die Bank der Berliner, die die vergangenen zwölf Pflichtspiele verloren haben. Mit einer Niederlage in Neapel hätten die bisher punktlosen Köpenicker keine Chance mehr auf die K.o.-Runde bei ihrer ersten Teilnahme an der europäischen Meisterklasse.