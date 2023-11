Madrid/Barcelona. Beinahe grotest, wie abhängig Real Madrid von Jude Bellingham ist seit dessen Wechsel aus Dortmund. Doch darin liegt auch eine Gefahr.

Sorge geht um in Madrid – die, dass Jude Bellingham nicht spielen könnte. Über die ganze Titelseite zeigte ihn das Sportblatt As am Dienstag mit Verband um die linke Schulter und schmerzverzerrtem Gesicht. Übertriebene Panikmache vor einem Champions-League-Gruppenmatch gegen Sporting Braga, aus dem an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky) ein Punkt für die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation reicht? Schon. Aber halt auch Abbild der Realität von Real Madrid im Herbst 2023.