München. Der junge Handball-Torhüter empfiehlt sich in den Testspielen gegen Ägypten für die Heim-EM. Doch die Konkurrenz ist groß.

Es gibt nicht wenige Handball-Torhüter, die sich selbst als ein bisschen verrückt bezeichnen. Was nicht verwundert: Es braucht schon eine besondere Portion Kühnheit, um sich zwischen die beiden Pfosten des zwei Meter hohen und drei Meter breiten Tores zu stellen und sich dann ungeschützt Bälle mit bis zu 140 km/h um die Ohren pfeffern zu lassen. Und so wirkte auch David Späth am Sonntagabend wie ein vollkommen Wahnsinniger, als er in der Schlussphase des Spiels der Deutschen gegen Ägypten einen Kempa-Trick von Yehia Elderaa verhinderte, indem er den Ball tollkühn aus der Luft fischte.