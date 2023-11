Freiburg. Dicke Überraschung in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Der SC Freiburg scheitert am SC Paderborn. Bayer Leverkusen hat große Mühe.

Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sind ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen, der SC Freiburg ist dagegen überraschend raus. Der BVB setzte sich in der zweiten Runde mit 1:0 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim durch, Leverkusen mühte sich zu einem 5:2 (1:0) beim Fußball-Drittligisten SV Sandhausen. Beste Stimmung herrschte am Mittwochabend aber vor allem beim Zweitligisten SC Paderborn, der mit dem 3:1 (2:0) in Freiburg für die nächste Pokal-Überraschung sorgte.