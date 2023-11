Braunschweig. „Man ist nicht mehr überrascht von den unmoralischen Entscheidungen der Fifa“, kommentiert Leonard Hartmann zur Quasi-Vergabe.

Wie haben Sie reagiert auf die Quasi-Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien: Empörung? Entrüstung? Oder auch eher wie ich mit stiller Ernüchterung? Denn für die erstgenannten Empfindungen fehlt das entscheidende Element: die Überraschung. Der Fußball-Weltverband Fifa um seinen ruchlosen Anführer Gianni Infantino zieht seinen offensichtlichen Plan ungerührt durch, was an Rudi Völler angelehnt einen noch tieferen Tiefpunkt darstellt.