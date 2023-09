Alles klar mit Julian Nagelsmann: DFB-Pressekonferenz am Freitag

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lädt für Freitag um 12.00 Uhr zu einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main ein. Gegenstand des Medientermins sind die Ergebnisse der Gremiensitzungen von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann soll Flick-Nachfolger werden

Mit Spannung erwartet wird die Antwort auf die Frage, ob der neue Bundestrainer bereits verkündet wird. Der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gilt als klar favorisiert, sein Engagement als Nachfolger von Hansi Flick könnte in den Sitzungen der Gremien am Freitag bereits abgesegnet werden. Ihre Zustimmung zur Wunschlösung der Trainerfindungskommission mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vize Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler gilt als Formsache. Nach Informationen von "Sport1" ist die Entscheidung gefallen und die Verpflichtung Nagelsmanns soll am Freitag vermeldet werden.