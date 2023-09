Ein Jahr vor Olympia: Paris zwischen Vorfreude und Protest

Paris. Paris ist 2024 Gastgeber der Sommerspiele und will vor allem eines: Olympia besser machen als es zuletzt der Fall war. Gelingt das?

Der Place de la Concorde konnte einem schon immer leicht den Kopf verdrehen. Man konnte ihn dort sogar leicht verlieren, wie es vor einigen Jahrhunderten im wahrsten Sinne des Wortes das Königspaar Louis XVI und Marie-Antoinette durch die Guillotine erfahren musste. So weit kommt es an diesem heißen Septembertag natürlich nicht. Doch mit Blickrichtung zur Seine weiß man gar nicht, wohin der Blick zuerst schweifen, was man zuerst bestaunen soll. Links den Louvre oder rechts den Eiffelturm? Vor sich den Invalidendom oder dahinter die Église de la Madeleine? Schwierig zu entscheiden. Obendrein eröffnet sich die derzeit größte Attraktion gerade auf dem größten Platz der Stadt mit dem Obelisken.