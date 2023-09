Leipzig. RB Leipzig hat zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen. Von den neuen Spielern hat vor allem Xavi Simons voll eingeschlagen.

Vorbereitung auf den Champions-League-Start: die RB-Profis Xavi Simons, Yussuf Poulsen und Christopher Lenz am Montag beim Abschlusstraining.

Einen Spieler hat Raphael Wicky schon lange auf dem Zettel: Es ist Xavi Simons von RB Leipzig, dem Champions-League-Auftaktgegner der von Wicky trainierten Young Boys aus Bern (18.45 Uhr/DAZN). Den Niederländer, erzählte der Schweizer am Montag, habe er 2019 auf einem Nachwuchsturnier in den USA zum ersten Mal gesehen. „Wenn man sieht, wie schnell er sich in das RB-System integriert hat, dann sieht man auch, wieviel Qualität er hat.“