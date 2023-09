DFB-Überraschung: Rettig wird Bierhoff-Nachfolger

Ralf Rangnick war gut gelaunt. Kein Wunder, tags zuvor hatte der Trainer mit der österreichischen Nationalmannschaft einen 3:1-Sieg in Schweden eingefahren – und so erschien Rangnick zur großen 60-Jahre-Bundesliga-Gala im Berliner Tempodrom in dem beruhigenden Wissen, dass die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 den Österreichern kaum noch zu nehmen ist. Und Rangnick stellte dann auch gleich klar, dass er diese EM mit Österreich bestreiten wird – für den Posten des deutschen Bundestrainers steht er nicht zur Verfügung.

Völler bleibt der "Ein-Spiel-Bundestrainer"

Die Bundestrainersuche, sie ist zurzeit immer Thema, wenn Entscheider aus dem deutschen Fußball aufeinandertreffen, und am Mittwochabend waren sie alle zur Feier der Deutschen Fußball-Liga nach Berlin gekommen. Wie Bernd Neuendorf, der Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, der noch einmal bekräftigte: Rudi Völler wird es nicht. „Wir haben ganz klar gesagt, dass das eine einmalige Geschichte ist“, sagte Neuendorf über Völlers erfolgreiches Einspringen beim 2:1-Sieg gegen Frankreich. „Aber er wird uns in dem Prozess unterstützen, er ist Sportdirektor und gut vernetzt.“

Völler lässt Bedingungen bei Nagelsmann prüfen

Am Donnerstag nun nutzte Völler sein Netzwerk, nach Informationen dieser Redaktion kontaktierte er Volker Struth, den Berater von Julian Nagelsmann. Das passte einerseits nicht zu dem, was Neuendorf am Abend zuvor gesagt hatte, dass nun erst einmal ein systematischer Prozess aufgesetzt und ein Profil eines Bundestrainers entwickelt werden solle. Andererseits ging es Völler vor allem darum, abzuklopfen, ob Nagelsmann überhaupt zur Verfügung stünde – und wenn ja, zu welchen Konditionen. Konkrete Gespräche oder gar Verhandlungen gab es noch nicht. Die Zeit drängt, bis zur USA-Reise Mitte Oktober will Neuendorf den neuen Trainer verpflichtet haben.

Der DFB muss auch genau rechnen

Aber: „Da hängt viel Geld dran“, auch das hatte der DFB-Präsident am Mittwochabend gesagt, und Geld ist aktuell ein Problem im extrem klammen DFB. Da trifft es sich gut, dass aus München zu hören ist, dass der FC Bayern den im Frühjahr geschassten Nagelsmann wohl ohne Ablöse zum DFB ziehen lassen würde – man wäre froh, ihn von der Gehaltsliste zu bekommen, auf der er laut Bild-Zeitung mit bis zu sieben Millionen Euro pro Jahr geführt ist. Das kann und will sich der DFB nicht leisten. Hansi Flicks Jahressalär von über sechs Millionen Euro wird im Verband inzwischen extrem kritisch gesehen, denn er war mit Abstand bestbezahlter Nationaltrainer weltweit. Der Nachfolger soll daher weniger üppig bezahlt werden – es gibt ja auch keinen guten Grund, warum der deutsche Bundestrainer so viel mehr verdienen sollte als die Kollegen aus Frankreich oder England, wo die Arbeit eine ähnliche ist, der Erfolg zuletzt aber ungleich größer war.

Kommt ein charismatischer Volkstribun?

Nagelsmann müsste also auf viel Geld verzichten, sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2026. Ist er dazu bereit? Und was, wenn nicht? Tatsächlich kursiert auch der Name Louis van Gaal im Verband. Und auch ein ähnliches Modell wie gegen Frankreich bleibt denkbar, dass also ein charismatischer Volkstribun unterstützt von Hannes Wolf und Sandro Wagner die Mannschaft als Projekt bis zur Europameisterschaft übernimmt. Statt Rudi Völler könnte der beispielsweise Stefan Kuntz heißen.