DFB-Team: Zwei Spieler profitieren besonders vom Sieg

Fast 45 Minuten hat es am Dienstagabend gedauert, bis Kingsley Coman zum ersten Mal einen seiner Sprints ansetzen konnte. Erst machte Frankreichs Flügelstürmer den Anschein, er wolle den Ball annehmen, ließ ihn dann jedoch passieren – und so Benjamin Henrichs ins Leere laufen.

Bis dahin war es ein höchst unangenehmes Spiel für den Profi des FC Bayern in Dortmund, was nichts mit der sportlichen Rivalität zwischen den Großklubs im Süden und Westen Deutschlands zu tun hat. Es lag an Henrichs, am Linksverteidiger von RB Leipzig, der gekommen war, um Coman beim 2:1-Sieg der DFB-Elf zu nerven, was in diesem Fall ein großes Kompliment ist. Der 26-Jährige verfolgte den Franzosen auf Schritt und Tritt, er grätschte, er warf sich in die Zuspiele, die Coman nur ganz selten erreichten. Und er rannte bis zur gegnerischen Grundlinie. Von dort aus gab er die Flanke zum Führungstor von Thomas Müller.

Benjamin Henrichs: Ab sofort ein Topkandidat

Deutschland, deine Außenverteidiger. Das ist seit vielen Jahren ein leidiges Thema, an dem schon Joachim Löw und Hansi Flick herumtüftelten. Oft wurde getauscht, eine langfristige Lösung aber konnten beide Bundestrainer nicht herbeiführen. Bezeichnend ist daher, dass Henrichs dank seines starken Auftritts nun sofort Topkandidat für einen Stammplatz bei der Europameisterschaft ist, sofern der noch zu findende Bundestrainer mit einer Viererkette spielen möchte. Ein System, in dem die offensiveren Robin Gosens oder Jonas Hofmann Defizite haben.

Jonathan Tah (l.) und Frankreichs Theo Hernandez kämpfen um den Ball Foto: dpa

Auch Rechtsverteidiger Jonathan Tah machte seine Sache gegen Frankreich außergewöhnlich gut und ist nun Anwärter für höhere Aufgabe,. Während Henrichs seine Rolle offensiv interpretierte, gab der Leverkusener den Monsieur Zuverlässig. In Tahs Rücken kamen die Franzosen nur selten zur Grundlinie. Der 27-Jährige stand tief, was auch Leroy Sané davor dabei half, sich zu entfalten.

Tah als Innenverteidiger: Idee von Rudi Völler geht auf

Gewöhnlich verteidigt Tah innen, diesmal nicht, „weil ich in Leverkusen auch ab und zu von ihm gesehen habe, dass er das kann“, sagte Interimschef Rudi Völler. „Er hat es überragend gemacht. Die Idee ist auf jeden Fall aufgegangen.“

Übrigens: Bei der Szene vom Beginn grätschte Emre Can für Henrichs noch rechtzeitig dazwischen. Auch die Abstimmung untereinander machte die DFB-Elf gegen am Dienstag so stark.