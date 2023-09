DFB-Analyse zum Aus von Hansi Flick: Warum Julian Nagelsmann der Richtige wäre

Der DFB trennt sich nach der 1:4-Blanage gegen Japan von Hansi Flick. Neun Monate vor der Heim-EM muss der Bundestrainer gehen. Am Sonntag verkündete der deutsche Fußballbund die Entscheidung. Sportdirektor Rudi Völler übernimmt gemeinsam mit den U20-Trainern Hannes Wolf und Sandro Wagner für das Spiel am Dienstag in Dortmund (21 Uhr) gegen Vizeweltmeister Frankreich, danach soll ein Nachfolger präsentiert werden. Aktueller Favorit: Julian Nagelsmann.

Der ehemalige Bayern-Trainer steht nach seiner Entlassung im Frühjahr in München noch bis 2026 unter Vertrag. Er müsste dort ausgelöst werden, wobei der Rekordmeister dem Verband stark entgegenkommen könnte. Wunschkandidat ist beim DFB Jürgen Klopp, doch der beliebte Meistertrainer des BVB steht beim FC Liverpool noch bis 2026 unter Vertrag und möchte diesen auch erfüllen. Somit gilt Nagelsmann derzeit als heißester Kandidat. Die Namen von Matthias Sammer, Stefan Kuntz und Oliver Glasner wurden in den Medien ebenfalls gespielt.

Nationalmannschaft am Boden: Kann Julian Nagelsmann das DFB-Team auf Kurs bringen?

Doch ist der 36-jährige Nagelsmann der richtige Mann, um die schwer angeschlagene deutsche Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft im eigenen Land wieder auf Kurs zu bringen? Darüber haben wir intensiv diskutiert.

Das Flick-Aus und die Nachfolge-Frage analysieren unsere Experten in diesem Video. Mit dabei: Funke-Sportchef Sebastian Weßling, DFB-Reporter Christian Woop und Moderator Martin Herms. Viel Spaß beim Reinhören!

