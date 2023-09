Live! Flick bei DFB-Spiel gegen Japan unter großem Druck

Der Weg vom noblen Hotel Ritz-Carlton zur Pressekonferenz führt einmal quer durch die Volkswagen-Autostadt. Es geht vorbei an futuristischen Gebäuden wie dem Porsche-Pavillon, einem riesigen Klotz aus Edelstahl, den man zuerst mit der Form einer Welle verbinden würde, trüge er nicht den Namen des Autoherstellers. Das geschwungene, futuristische Dach soll aber an die Silhouette eines Sportwagens erinnern. Ringsherum hat man ein Wasserbecken, wobei, eher einen Tümpel angelegt. In der heißen September-Sonne schimmern die Algen darin noch grüner.

Nur vier Siege in 16 Spielen

Bundestrainer Hansi Flick muss am Freitagmittag vom Teamquartier einen langen Anlauf nehmen, um dann im angenehm klimatisierten Nutzfahrzeuge-Pavillon eine kurze wie überraschende Nachricht zu verkünden: dass Gündogan, 32 Jahre alter Mittelfeldspieler vom FC Barcelona, nun Kapitän der DFB-Elf ist. „Eine große Ehre, die noch sehr junge Mannschaft auf den Platz zu führen“ sei das, sagt der gebürtige Gelsenkirchener, der in der vergangenen Saison Manchester City als Spielführer zum Triple führte. Flick lobte: „Er gibt uns eine neue Energie, die wir gebrauchen können.“ Die vor allem er, der Bundestrainer, dringend benötigt. Flick ist schwer angeschlagen vor dem Duell mit Japan an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL).

Flick kämpft um die sportliche Wende

Flick kämpft um seinen Job, versuchte am Freitag die Probleme aber mit ruhiger Stimme wegzulächeln. Seiner Mannschaft gelangen nur vier Siege in den vergangenen 16 Länderspielen, sie erlebte bei der Weltmeisterschaft in Katar ein Debakel – ihr nun eine neue Hierarchie zu verpassen, dürfte der letzte Trumpf des 58-Jährigen beim Versuch sein, rund neun Monate vor der Heim-Europameisterschaft die Wende zu schaffen. Schon in den Tagen zuvor versuchte Flick, sein Blatt zu verbessern.

„Wir haben vieles verändert an der Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Wie sind davon überzeugt, dass es die Mannschaft umsetzen kann“, versicherte Flick, blieb aber eine Erklärung schuldig, wie die Idee eigentlich aussehen soll.

Die deutschen Bundestrainer seit 1926

Eine Spur führt dabei zu Joshua Kimmich, 28. Der Profi von Bayern München könnte nach Vorbild von Pep Guardiolas Manchester City als Rechtsverteidiger einer Viererkette bei eigenem Ballbesitz schräg nach vorne in die Mitte des Feldes rücken und das Spiel mitgestalten. Außerdem hätte Flick so die Schwachstelle rechts hinten behoben und würde Raum für Gündogan als Achter und Emre Can (29, Borussia Dortmund) als dessen Bodyguard schaffen.

Alles über den Haufen geworfen

Diese Variante testete Flick bei einem schnell gar nicht mehr geheimen Geheimtest gegen die U20 des DFB. Kimmich habe „enorme Qualitäten, die er auf verschiedenen Positionen einbringen kann. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagte Flick, blieb allerdings unkonkret. Kimmichs Versetzung erinnert an die Weltmeisterschaft 2014. Damals hatte Flicks Vorgänger Joachim Löw lange darauf beharrt, Kapitän Philipp Lahm im Mittelfeld aufzustellen und lenkte am Ende doch ein.

Die Nationalmannschaft sucht ein Spielsystem

Hansi Flick navigiert die DFB-Elf derzeit nicht durch die Krise, sondern stolpert mehr durch sie hindurch. Auf wichtige Taktikfragen fand er bislang keine Antwort, ein Spielsystem ist weniger als ein Jahr vor der Heim-Europameisterschaft nicht zu erkennen. Nun wirft er mit Kimmichs Verschiebung und Gündogans Beförderung – der Barca-Profi hatte immer einen schweren Stand bei Flick – erneut alles über den Haufen. Zudem irritierte Flick mit den Ausbootungen von Niklas Süle oder Leon Goretzka.

News und Infos zur Nationalmannschaft

Flick gab sich am Freitag besonnen, aber auch kämpferisch. Doch sein Problem bleibt die Kommunikation. Statt konkret zu werden, verortet er offene Fragen in die Zukunft, eiert herum. Wer ist Kapitän, wenn Torwart Manuel Neuer zurückkehrt? „Es ist so, dass Manu erst mal gesund werden muss.“ Wie plant er mit Thomas Müller? „Er ist eine Bereicherung für jede Mannschaft und sieht das große Ganze.“ Flick liefert weiter Angriffsfläche.

„Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge auf die Schnauze bekommen“, meint Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Brandt. „Ich finde, er macht es sensationell momentan.“ Heute müssen die Spieler dem Bundestrainer Hansi Flick Luft verschaffen.