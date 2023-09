DFB-Team in Wolfsburg: Für Japan-Spiel gibt‘s nur noch Resttickets

Wolfsburg Die Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in der Wolfsburger VW-Arena ist so gut wie ausverkauft.

Die Nationalmannschaft bereitet sich hinter dem AOK-Stadion auf das Spiel am Samstagabend gegen Japan vor. Die Tickets für die Partie in der VW-Arena sind wenige Tage vorher fast vergriffen.

Zum vierten Mal gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft dieser Tage in Wolfsburg, am Montag checkten Trainer und Spieler im feinen Teamhotel Ritz Carlton in der Autostadt ein, seit Dienstagmorgen bereitet sich das Team auf dem Trainingsplatz des VfL Wolfsburg hinter dem AOK-Stadion vor. Und auch wenn dieses Mal kein Profi des VfL Wolfsburg dabei sein wird, zieht das erste Spiel nach der Sommerpause: Am Dienstagabend waren fast alle Tickets für den Freundschafts-Kick am Samstagabend (20.45 Uhr) in der VW-Arena gegen Japan vergriffen. Wer jetzt noch hin möchte, der muss schnell sein.

Mehr zum DFB-Team in Wolfsburg:

Rund 26.000 Zuschauer werden am Samstag dabei sein, wenn das DFB-Team nach zuletzt extrem dürftigen Ergebnissen und nur wenige Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land für Aufbruchstimmung sorgen will. Karten für die Partie gibt es nur über das Ticketportal des Deutschen Fußball-Bunds, und dort sind nur noch einzelne Karten in wenigen Blöcken zu finden.

Nur noch vereinzelte Tickets für das Japan-Spiel

Im Hintertor-Bereich gibt es noch vereinzelte Karten zum Preis von 35 und 45 Euro. Die größte Auswahl gab‘s am Dienstag im Businessbereich – hierfür muss man allerdings auch 416,50 Euro hinblättern. Wer keines der offensichtlich heiß begehrten Tickets mehr ergattert, der kann die Partie immer noch im Free-TV verfolgen: Privatsender RTL überträgt von 20.15 Uhr an.

Bessere Chancen gibt es für Fans beim zweiten Spiel dieser Länderspielpause: Am Dienstagabend (21 Uhr) steigt der Klassiker gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund. Hierfür gibt es noch rund 15.000 Karten. Aber auch hier sind die Preise stolz: Zwischen 45 und 100 Euro (Businessbereich 476 Euro) werden aufgerufen.

Tickets fürs öffentliche Training am Sonntag sind begehrt

Für die Fans zugängliche Trainingseinheiten wird es vor dem Japan-Spiel nicht geben, auch das Abschlusstraining in der VW-Arena am Freitag steigt hinter verschlossenen Türen. Dafür ist für Sonntagvormittag (11 Uhr) ein öffentliches Training im kleineren AOK-Stadion angesetzt. Auch hierfür müssen Tickets über den Internetauftritt des DFB gebucht werden, sie sind aber kostenlos und wie für die Partie am Tag zuvor heiß begehrt: Sitzplatzkarten gab es bereits wenige Stunden nach dem Start des Verkaufs keine mehr, es sind nur noch Stehplätze auf der Nordtribüne zu bekommen.

Warum man ein Ticket fürs Training benötigt? Das hat organisatorische und Sicherheitsgründe. Es muss beispielsweise eine ausreichende Zahl an Ordnern vor Ort sein. Möglich, dass sich Autogrammjäger hier auch mit den Unterschriften der DFB-Stars eindecken können.