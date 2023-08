Basketball-WM 2023 live im TV: Magenta verlost 20 Jahresabos

Vom 25. August bis 10. September 2023 findet die 19. FIBA Basketball-Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt. MagentaSport zeigt alle 92 Spiele live bei MagentaTV und MagentaSport - über 200 Stunden Live-Basketball. Alle Spiele des DBB-Teams, das bei der EURO fulminant auftrumpfte, werden kostenlos für alle angeboten. 32 Nationen sind für die WM qualifiziert. Deutschland trifft in der Gruppenphase in Japan am 25. August auf den Gastgeber, am 27. August auf den Weltranglisten-Dritten Australien und am 29. August auf die starken Finnen.

Basketball-WM 2023 live im TV: 20 Abos zu gewinnen

Und Sie können alle Spiele der WM und noch viel mehr Live-Sport kostenfrei genießen:Gemeinsam mit der FUNKE Mediengruppe verlost Magenta 20 Jahresabos, damit Sie dieses Event vor dem TV nicht verpassen. Das Gewinnspiel endet am 8. August um 12 Uhr.

Hier geht es zu unserem Magenta-Gewinnspiel.

Die deutschen Spiele werden bei MagentaSport ausführlich mit einer Stunde Vorlauf, Analysen und Stimmen gezeigt. Einen weiteren Schwerpunkt in der ersten Gruppenphase bilden die USA-Partien. Jan Lüdeke ist der Moderator im Studio, Alexander „Alex“ Schlüter kommentiert, Reporter Benni Zander und Experte Per Günther sind beim deutschen Team. Günther, der schon bei der EM 2022 mit seinen Expertisen überzeugte, hält die hohen Ansprüche an das deutsche Team nach dem 3. Platz bei der EURO für gerechtfertigt: „Gordon Herbert ist vorgeprescht und hat eine Medaille eingefordert, einen Platz auf dem Treppchen. Ich sehe auch keinen Grund, die Ansprüche zurückzufahren. Natürlich hat dir der Heimvorteil bei der EM geholfen. Diese Euphorie musst du dir erneut erarbeiten. Aber da bin ich zuversichtlich: für viele Spieler ist die Nationalmannschaft und diese WM ein Highlight.“

Die deutsche WM-Testphase startet bereits am 05. August in Bonn mit dem Länderspiel gegen Schweden, am 9. August trifft die Mannschaft in Berlin auf die Kanadier. Der Supercup als weiteres Vorbereitungsturnier findet am 12. und 13. August in Hamburg statt. Teilnehmer sind 4 WM-Teilnehmer - neben Deutschland China, Kanada und Neuseeland. Diese Länderspiele werden live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV gezeigt.

Europas bester Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport

Die FIBA Basketball-WM 2023

Die Highlight-Spiele in der 1. Gruppenphase

Freitag, 25.08.2023

Ab 13 Uhr: Deutschland – Japan

Samstag, 26.08.2023

Ab 14 Uhr: USA - Neuseeland

Sonntag, 27.08.2023

Ab 09.30 Uhr: Deutschland – Australien

Montag, 28.08.2023

Ab 14 Uhr: Griechenland - USA

Dienstag, 29.08.2023

Ab 08.30 Uhr: Deutschland – Finnland

Mittwoch, 30.08.2023

Ab 10 Uhr: USA - Jordanien