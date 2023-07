Wyong/Sydney Die Auftritte der australischen Fußballerinnen wecken Interesse und Neugier. Nicht in jedem Winkel des Landes kommt die WM 2023 an.

Es ist wahrlich nicht zu behaupten, dass jeder Pub in Australien sein Programm ändert, weil gerade die Frauen-Weltmeisterschaft down under läuft. Im Grand Hotel Wyong, was vom Namen besser klingt, als es hier in Wahrheit ist, haben sie zwar fast ein Dutzend Fernseher für Sportübertragungen im Erdgeschoss des integrierten Pubs hängen, aber trotzdem ist noch nie Fußball gezeigt worden. Manchmal finden die Bediensteten angeblich die Sender nicht.