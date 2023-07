Leclerc vor Qualifikation auf Platz eins - Albon stark

Der Monegasse Charles Leclerc vom Team Ferrari in Aktion.

Charles Leclerc ist im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Großbritannien die Bestzeit gefahren.

Der 25 Jahre alte Monegasse, der am Vortag eine Übungseinheit wegen eines Elektronik-Problems an seinem Ferrari gar nicht hatte absolvieren können, verwies den erneut überraschend schnellen Alexander Albon im Williams auf den zweiten Platz. Dritter in der teilweise verregneten einstündigen Einheit wurde Fernando Alonso im Aston Martin.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen begnügte sich nach seinen beiden Bestzeiten am Vortag im Red Bull mit dem achten Platz. Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der sein Heimrennen schon achtmal gewann, wurde im Mercedes Fünfter. Nicht über den vorletzten Platz kam Nico Hülkenberg als einziger deutscher Pilot im 20-köpfigen Fahrerfeld im Haas hinaus.

Im Klassement liegt Verstappen vor dem Rennen in Silverstone an diesem Sonntag (16.00 Uhr MESZ/Sky) mit 229 Punkten klar vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez (148), der im 3. Freien Training 14. wurde und Alonso (131). Hamilton folgt auf Position vier (106).