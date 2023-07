Qualifikant Marterer in Runde drei - auch Niemeier weiter

Steht in Wimbledon in der dritten Runde: Maximilian Marterer.

Qualifikant Marterer in Runde drei - auch Niemeier weiter

Maximilian Marterer hat in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde erreicht.

Der Qualifikant aus Nürnberg gewann in London seine Zweitrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh mit 7:5, 7:6 (7:5), 6:4 und steht damit erstmals beim Rasen-Klassiker in der dritten Runde. Marterer agierte vor allem bei eigenem Aufschlag stark und verwandelte nach 2:37 Stunden seinen ersten Matchball.

Der 28-Jährige trifft jetzt auf den Kasachen Alexander Bublik, der zuletzt das Turnier in Halle gewinnen konnte und dort im Halbfinale Alexander Zverev besiegt hatte.

Bei den Frauen steht Jule Niemeier in der zweiten Runde. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova mit 6:4, 5:7, 6:1 und überstand damit als zweite deutsche Spielerin nach Tamara Korpatsch die erste Runde. Niemeier, die im Vorjahr erst im Viertelfinale gegen Tatjana Maria verloren hatte, verwandelte gegen die an Nummer 16 gesetzte Tschechin nach 2:53 Stunden ihren ersten Matchball. Sie bekommt es jetzt mit der Ungarin Dalma Galfi zu tun.

Die Partie gegen Muchova hatte eigentlich bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen des schlechten Wetters hatte sie aber zweimal verschoben werden müssen. Im am Donnerstag endlich einmal regenfreien London war Niemeier dann von Beginn an die dominierende Spielerin.