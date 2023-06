Tour de Suisse: Felix Gall gewinnt Etappe und holt Gelb

Mit dem ersten Profisieg seiner Karriere hat der Österreicher Felix Gall überraschend das Gelbe Trikot bei der Tour de Suisse übernommen und dabei den Top-Stars die Show gestohlen.

Der 25-Jährige holte sich im Alleingang den Sieg auf der vierten Etappe über 152,5 Kilometer von Monthey nach Leukerbad und löste damit den dieses Mal drittplatzierten Dänen Mattias Skjelmose an der Spitze der Gesamtwertung ab.

Der belgische Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel erreichte als Zweiter das Ziel, hatte am Berg aber wieder Probleme und verlor mehr als eine Minute auf Gall. In der Gesamtwertung liegt Gall nun zwei Sekunden vor Skjelmose und 16 Sekunden vor Evenepoel.

„Eine neue Erfahrung für mich“

„Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich bin in der Form meines Lebens. Ich hoffe, ich kann das genießen. Mal sehen, was am Donnerstag möglich ist. Es ist eine neue Erfahrung für mich, auf diesem Level zu fahren“, sagte Gall, der seit vier Jahren Profi ist und mit mehreren Top-Fünf-Platzierungen in diesem Jahr einen Leistungssprung gemacht hat.

Der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann gehörte lange Zeit der Favoritengruppe an und erreichte schließlich 1:49 Minuten zurück als Zehnter das Ziel. Damit verbesserte sich der gebürtige Berliner auf den 16. Platz der Gesamtwertung.

Am Donnerstag warten wieder schwere Anstiege auf die Fahrer, wenn es auf der fünften Etappe über 211 Kilometer von Fiesch nach La Punt über den Furkapass, den Oberalppass und den Abulapass geht.