DFB-Team muss gegen Ukraine auf Timo Werner verzichten

Von all dem, das auf ein paar Tage Entspannung hindeutet, sollte man sich besser nicht in die Irre führen lassen. Weder von der Seeterrasse noch von der riesigen Parkanlage, dem üppigen Spa-Bereich oder den edlen Holzverkleidungen samt Kamin in der Lobby, womit das Kempinski-Hotel Frankfurt Gravenbruch per Hochglanz-Video auf seiner Homepage wirbt.

Der Anlass ist ein sportlich-ernster: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich hier seit Mittwoch auf die letzte Dienstreise der Saison vor. Die noble Anlage im Süden Frankfurts mit guter Verkehrsanbindung zum verbandseigenen Campus, wo die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick an diesem Donnerstag ihre erste und zugleich einzige öffentliche Einheit abhalten wird, ist der Ausgangspunkt für die drei anstehenden Länderspiele am Montag in Bremen gegen die Ukraine (18 Uhr/ZDF), am Freitag in Warschau gegen Polen (20.45 Uhr/ARD) und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr/RTL).

In der Weltspitze will sie spätestens wieder in einem Jahr und einer Woche sein will, wenn hierzulande die Europameisterschaft angepfiffen wird. Die Rückkehr in ein Fünf-Sterne-Etablissement gelang immerhin deutlich schneller, nachdem man bei der letzten Zusammenkunft im März ja noch als Zeichen der neuen Bodenständigkeit des Verbandes in Vier-Sterne-Hotels genächtigt hatte.

DFB-Sportdirektor Völler mahnt

Die sommerliche Reise mit der Nationalmannschaft zu drei Testspielen dürfte nicht jeden Profi mit Freude erfüllen. Die meisten verabschiedeten sich nach dem letzten Bundesliga-Spieltag ja schon in den Kurzurlaub, hatten eher abgeschaltet als Akkus aufgeladen. Und auch die Vereinsbosse werden mit Sorge um Gesundheit und Belastung auf die Nationalspieler blicken. Länderspiele, die niemand – Spieler, Funktionäre sowie Fußball-übersättigte Fans – benötigt?

Ganz so einseitig ist die Betrachtungsweise nicht. „Es ist wichtig, dass jeder, der dabei ist, auch nach der Saison noch mal eine Schippe drauflegt“, mahnte daher der neue DFB-Sportdirektor Rudi Völler (63). Denn für Bundestrainer Flick beginnt die EM-Vorbereitung nun richtig, der eine oder andere Spieler muss ja auch noch um sein Ticket kämpfen. Viermal wird der 58-Jährige die Profis in der kommenden Saison noch mal versammeln, bevor seine Auserwählten im Juni zum Turnier fahren. Es wird ernst, die Experimente weniger.

Ein Indiz für diese These lieferte auch Flicks Kaderzusammenstellung. Einziger Nominierter ohne Länderspieleinsatz ist Malick Thiaw von der AC Mailand. Von denjenigen, die Flick im Frühjahr in Abwesenheit zahlreicher geschonter Stammkräfte testen wollte, hat sich kaum jemand aufdrängen können. Zurück sind nun Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan (Manchester City) und Flügelangreifer Leroy Sané (Bayern München). Eine Achse soll sich einspielen. Dazu will der Bundestrainer eine Dreierkette testen. Rüdiger und Matthias Ginter (SC Freiburg) dürften gesetzt sein. Der dritte Mann? Offen. Überraschend ist daher, dass Niklas Süle von Borussia Dortmund, einer der Kandidaten, im Aufgebot fehlt. Der Innenverteidiger bekam von Flick in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen einen Watschn ab: „Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht.“

Unterschiedsspieler in DFB-Offensive gesucht

Die Zeit drängt, nicht nur bei Süle. Einerseits, weil der letzte Eindruck doch ein schlechter war. Im bislang letzten Testspiel zeigte Belgien der DFB-Elf beim 2:3 die Grenzen auf. Es fehlte Stabilität im Zentrum, wo das Bayern-Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka ähnlich wie bei ihrem Klub den eigenen Ansprüchen sinnbildlich hinterlief. In der Offensive sucht man weiterhin nach einem Unterschiedsspieler, den es gar nicht gibt. „Im Moment gehören wir sicherlich nicht zu den absoluten Topfavoriten“, stellte Mittelfeldstratege Ilkay Gündogan von Manchester City klar. „Vielleicht sollten wir uns zu dem auch nicht erklären, sondern kleinere Brötchen backen.“ Zwei vermasselte Weltmeisterschaften in Russland und Katar, die schon nach der Gruppenphase endeten, ein EM-Aus gegen England im Achtelfinale, in das man sich erst hineingezittert hatte. Eine Trendwende ist nicht in Sicht.

Noch hat es nicht dazu gelangt, die Fans wieder hinter dem Team zu versammeln, Begeisterung zu entfachen. Eine Atmosphäre wie beim oft heraufbeschworenen Sommermärchen ist noch längst nicht spürbar. „Wenn wir noch für Aufbruchstimmung zur Heim-EM sorgen wollen“, meinte Gündogan, der wegen des Champions-League-Finales am Samstag genauso wie Robin Gosens von Endspiel-Gegner Inter Mailand, Torwart Marc-André ter Stegen (Japan-Tour mit dem FC Barcelona) und Thilo Kehrer (Conference-League-Finale mit West Ham United) später anreisen wird, „dann müssen wir jetzt mit Erfolgserlebnissen loslegen.“