Irre Wende: Lionel Messi wechselt zu Inter Miami

Miami. Nicht für Barcelona, nicht in Saudi-Arabien: Fußball-Superstar Lionel Messi wird künftig in den USA für Inter Miami auflaufen.

USA statt saudi Arabien: Superstar Lionel Messi setzt seine Fußball-Karriere bei Inter Miami in den USA fort. Das bestätigte der Weltmeister am Mittwochabend im Gespräch mit den spanischen Sport-Tageszeitungen El Mundo Deportivo und Sport. „Die Entscheidung ist gefallen“, sagte der 35-Jährige: „Ich werde nicht mehr nach Barcelona zurückkehren, ich gehe zu Inter Miami.“

Damit bestätigte Messi, was internationale Medien in den Stunden zuvor übereinstimmend berichtet hatten, es ist eine bemerkenswerte Wende. Zuvor war ausgiebig über die Zukunft des Argentiniers spekuliert worden, der am vergangenen Wochenende sein letztes Spiel für Paris St. Germain absolviert hatte. Dort hatte er seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Barcelona hoffte auf "verlorenen Sohn"

Daher überschlugen sich die Spekulationen, wo Messi seine Karriere fortsetzen werde. Höchst lukrative Angebote aus Saudi-Arabien standen im Raum, auch der FC Barcelona machte sich Hoffnungen auf eine Rückkehr seines „verlorenen Sohnes“.

Diese heizte Messis Vater und Berater Jorge zuletzt an. Er selbst würde „es lieben“, wenn der argentinische Weltmeister zu den Katalanen zurückkehren würde, sagte Jorge Messi. Stattdessen wird er nun in der nordamerikanischen Profiliga MLS auflaufen. (fs/sid)